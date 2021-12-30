У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна

"Президент Байден також ясно дасть зрозуміти під час розмови з Путіним, що ми готові до дипломатичного шляху вперед, але ми також готові відповісти, якщо Росія просунететься у своєму вторгненні в Україну".

Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін планують розмову на 3:30 за східним часом (22:30 за Києвом).

Про це пише Reuters із посиланням на Білий дім.

Глави держав говоритимуть про перемовини формату Росія-США, що відбудуться 10 січня і стосуватимуться питання безпеки Європейського регіону, зазначила представниця Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн.

Високопоставлений посадовець адміністрації Байдена на умовах анонімності повідомив, що США все ще занепокоєні ситуацією на кордонах України. Попри обіцянку Росії відвести близько 10 000 військових, реального руху в цього напрямку Штати поки не бачать.

Він зазначив, що для знаходження шляху до деескалації знадобиться високий рівень взаємодії. Посадовець також додав, що ініціатором цієї розмови між президентами виступив Путін.

"Коли президент Байден запропонував президенту Путіну поговорити протягом 2021 року, Путін сказав, що так, давайте поговоримо. І коли Путін сказав, що зацікавлений у звʼязку і хоче подзвонити, Байден погодився", – зазначило джерело агентства.

На сайті Білого дому також зазначається, що телефонна розмова між президентами пройде за запитом російської сторони. Представник адміністрації підтвердив, що мова йтиме про питання безпеки в Європі.

"Росія висловила своє занепокоєння, і ми готові його обговорювати. США, наші союзники і партнери викладуть наше занепокоєння і очікують, що Росія також буде готова їх обговорити", – повідомили на брифінгу в Білому домі.

Адміністрація американського президента очікує, що будуть питання, в яких президенти дійдуть згоди, але будуть і ті, в яких думки розійдуться.

"Президент Байден також ясно дасть зрозуміти під час розмови з Путіним, що ми готові до дипломатичного шляху вперед, але ми також готові відповісти, якщо Росія просунететься у своєму вторгненні в Україну", – підкреслили в Білому домі.

Нагадаємо, про те, що 30 грудня Байден знову говоритиме з Путіним, стало відомо лише напередодні. Ще 28 грудня американський президент не мав точної відповіді на питання, чи говоритиме він з російським лідером найближчим часом.

10 січня Росія і США проведуть прямі переговори, на яких мова йтиме про висунуті Кремлем "гарантії безпеки" – вимогу юридичних гарантій не приймати до НАТО нових членів на Сході Європи, зокрема й Україну.

Крім сьогоднішньої розмови з Путіним Байден має поговорити і з українським президентом, але коли – поки не говорять. Учора з Володимиром Зеленським поспілкувався держсекретар Ентоні Блінкен.