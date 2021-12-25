Росія заявила, що відведе частину військових із Криму та від українського кордону

Південний військовий округ Росії повертає до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах, зокрема в окупованому Криму та Ростовській області.

Про це пише interfax.ru.

“У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з’єднаннях, військових частинах пологів військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів”, – повідомила пресслужба округу.

Згідно з повідомленням, заняття проводилися на загальновійськових полігонах в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, у Криму, Ставропольському та Краснодарському краях, республіках Північного Кавказу, а також на полігонах військових баз РФ в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.

“Протягом місяця на ротаційній основі за модульною системою пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи пологів військ усіх з'єднань та військових частин Південно-Східної оборони”, – повідомили в окрузі.

У повідомленні також зазначено, що для підтримки високої бойової готовності у всіх з'єднаннях та військових частинах ПВО на період новорічних свят буде призначено чергові підрозділи, засоби посилення, а також сили для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

“Протягом першої декади січня продовжать нести службу на бойовій вахті підрозділи протиповітряної оборони, екіпажі частини кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, підрозділи радіоелектронної боротьби та чергові зміни оперативно-тактичної, армійської та безпілотної авіації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили Росії з 1 грудня почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Вони також активізували вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій.

22 грудня під час засідання Тристоронної контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі. Українська делегація в ТКГ висловила "стриманий оптимізм".

Головне управління розвідки Міноборони України повідомили, що Командування окупаційних військ Росії нарощує заходи бойової підготовки в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.