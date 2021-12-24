На озері Тельбін у Дніпровському районі столиці врятували жінку, яка провалилася під лід під час катання на ковзанах.

Подія сталася вдень 24 грудня, повідомляє ГУ ДСНС у Києві.

"24 грудня о 15:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення по лінії "102" про те, що на озері Тельбін тоне людина. Відразу ж до місця події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, бійці за допомогою гідрокостюма приступили до порятунку жінки, яка провалилася під лід під час катання на ковзанах", – сказано в повідомленні.

Врятовану жінку доставили до берега і передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Рятувальники закликають киян та гостей столиці, перш ніж ступати на лід, переконатися у його достатній товщині.

"Будьте обережними, не ризикуйте своїм життям! Не виходьте на лід поодинці!", – просять працівники ДСНС.

Як повідомляли, вчора у Херсонській області на ставку потонули двоє 8-річних дітей. Вони провалилися під кригу, граючись на водоймі.