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​"Укрзалізниця": ялинка для центрального вокзалу знайшлась, її встановлюють

В компанії запевнили, що її мали встановити до 25 грудня, а не до 17-го.

"Укрзалізниця" повідомила, що новорічна ялинка, яку мали встановити на Центральному залізничному вокзалі, знайшлася. Зараз її встановлюють. Також компанія заявляє, що коштувала вона не 5 мільйонів, а 600 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

"Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто "зрада" скасовується. Отже, можете бути спокійними, її зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro", – йдеться в повідомленні.

При цьому в "УЗ" зазначили, що ялинка коштує не 5 млн, а 600 тис. гривень.

"Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва", – зазначили в УЗ. 

У компанії повідомили, що 24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 на вокзалі виступатимуть музиканти. 

"Чекаємо всіх, хто пильно стежить за життям "УЗ", 24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 до нас у гості. На вокзалі для вас гратимуть провідні музичні колективи – у партнерстві з Національною філармонією України подаруємо святковий настрій. Гарних нам усім свят з ялинкою та без будь-яких підозр", – йдеться в повідомленні.

Фото: t.me/UkrzalInfo

Фото: t.me/UkrzalInfo/94

Нагадаємо, вчора, 23 грудня, в Києві відкрили кримінальну справу через відсутність новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі. Столична прокуратура повідомляла, що філія "Вокзальна компанія" акціонерного товариства "Укрзалізниця" уклала договір на встановлення ялинки до 17 грудня включно, однак станом на 23 грудня її встановлено не було.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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