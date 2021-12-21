​“Велике будівництво” і системні рішення зупинили Укрзалізницю за крок від прірви – міністр

Укрзалізниця могла отримати 8 мільярдів збитку у цьому році, а натомість завершує рік з прибутком, зазначив Кубраков.

Старт програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на українській залізниці дозволив за короткий період відновити розвиток галузі. Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Так, Укрзалізниця могла отримати 8 мільярдів збитку у цьому році, а натомість завершує рік з прибутком.

«За короткий час нашій команді вдалося відновити фінансову стабільність компанії та показати перші результати «Великого будівництва» на залізниці. Електрифіковано перші з десятка запланованих маршрутів, нові потяги курсують на Півдні та Сході країни, проєктуються станції Київського приміського експресу, нові гілки та маршрути», - зазначив Кубраков.

Очільник Мінінфраструктури нагадав, що на момент його призначення Укрзалізниця перебувала у глибокій кризі. Саме тому було прийнято рішення РНБО по УЗ, а Міністерством інфраструктури було створено Антикризовий штаб. Це зробило можливим прийняття трьох рішень, які попередили зупинку стратегічної державної компанії.

За словами Кубракова, по-перше, було усунено компанії-посередники, через які ціни на електроенергію для УЗ були завищеними. Тепер компанія має можливість закуповувати електроенергію напряму у виробника – Енергоатому. Перший укладений контракт дозволив УЗ зекономити понад 4 млрд грн.

Крім цього, підвищення тарифів на вантажні перевезення дозволило УЗ отримати додаткових 2 млрд грн вже у цьому році, ще 12 млрд грн компанія отримає у наступному. Ці кошти буде направлено на відновлення залізничної інфраструктури.

«Майже половина залізничних шляхів має прострочені ремонтні терміни, середній вік вантажних вагонів – 29 років. Без капітальних інвестицій залізниця стане ще повільнішою, небезпечнішою, а згодом і непотрібною ані бізнесу, ані державі», - підкреслив Кубраков.

Також УЗ почала впроваджувати принципи OECD та корпоративного управління. Найближчим часом очікується початок роботи нового складу Наглядової ради, яка запустить процес відбору правління.

«УЗ вдалося зупинити за крок від прірви, більше того – закладено фундамент до системного оновлення, як інфраструктури, так і рухомого складу», - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив про створення «нової української залізниці» в рамках ініційованої ним програми «Велике будівництво».