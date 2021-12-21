Українці назвали будівництво доріг одним з найбільших досягнень року, – дослідження

Серед інших досягнень – вакцинація від коронавірусу, розвиток цифрових послуг, в т.ч. «Дія».

Інфраструктурна програма «Велике будівництво», ініційована президентом Володимиром Зеленським два роки тому, залишається однією з найпопулярніших ініціатив влади.

Про це свідчать результати дослідження Українського інституту майбутнього, проведеного 28 листопада – 10 грудня цього року. В ньому взяли участь 2 400 осіб.

Відповідаючи на питання, яка подія року, що минає, запам’яталася найбільше, респонденти поставили на перше місце пандемію коронавірусу (24%). На другому місці опинився ремонт і будівництво доріг та мостів (8%). Серед інших важливих подій назвали вакцинацію (7%), війну на Донбасі (6%) і святкування 30-річниці Незалежності України (4%).

Також «Велике будівництво» доріг стало найбільшим досягненням влади у 2021 році. Так вважають 40% респондентів. Серед інших досягнень – вакцинація від коронавірусу (12%), розвиток цифрових послуг, в т.ч. «Дія» (6%), зміцнення обороноздатності (4%) та реконструкція інфраструктурних об’єктів, таких як аеропорти, вокзали тощо (4%).

«Молодь до 24 років майже вдвічі більше (56%) називають досягненням влади за 2021 рік будівництво доріг, аніж люди старшого віку (30%), а також в три рази частіше згадує про розвиток цифрових послуг, як-то застосунок «Дія» (13%) порівняно до людей 55 років і старше (4%)», - зазначають автори дослідження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за програмою «Велике будівництво» в Україні вже оновлено 13 тис. км доріг та 560 мостів і мостових переходів. У планах на наступні 2 роки – зробити ще 15 тис. км доріг і 810 мостів та мостових переходів.