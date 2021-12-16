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На трасі Н-16 відкрили оновлену 10-кілометрову об'їзну дорогу Тального

Ділянка починається у селі Соколівочка і сягає колишнього аеродрому поблизу міста Тальне.

На Черкащині відкрили рух транспорту обходом міста Тальне, що входить до складу траси Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань. 10-кілометрову дорогу відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Про це повідомляє Укравтодор.

“ Укравтодор надає значної уваги будівництву та відновленню обхідних доріг українських міст, тому що це дозволяє спрямувати значну частку трафіку за межі міст і таким чином розвантажити дороги та зменшити затори у великих містах”, - йдеться у повідомленні.

Ділянка починається у селі Соколівочка і сягає колишнього аеродрому поблизу міста Тальне. Зараз це взірцева дорога з новим дорожнім покриттям з попередньо укріпленою основою, розміткою, бар'єрним огородженням та освітленням.

На об'їзній Тального дорожники також відновили шляхопровід на км 175+600 та міст через річку Гірський Тікич на км 176+872.

За словами заступника голови Укравтодору Андрія Івка, усю трасу Н-16 ремонтують за маршрутним принципом. На сьогодні завершили 127,7 км шляху.

“ Н-16 відремонтували майже на всій протяжності. Тендер на ремонт останніх 9 км вже проведено та визначено переможця. Наступного будівельного сезону роботи на цій дорозі будуть завершені”, – повідомив Івко.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України напередодні повідомило про те, що у Черкаській області у межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” стартує ремонт 85 км траси М-05 Київ-Одеса.

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