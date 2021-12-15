На "тисячу за вакцинацію" заявки подали понад пів мільйона українців за два дні

За перші дві доби тестування онлайн-послуги видачі 1000 грн у рамках проєкту "єПідтримка" оформлено понад 500 тис. заявок на виплату.

Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що за кілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень.

"Це непоганий старт. З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу. А Уряд продовжить працювати над вдосконаленням програми", – пообіцяв прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 8 грудня закон про спрямування коштів на програму "єПідтримка" був підписаний президентом. 1000 гривень із віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

Зареєстровані у "Дії" після перевірки на відповідність встановленим критеріям можуть відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців із дня нарахування.

Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.

Наразі тисячу за вакцинацію спочатку можна отримати тільки з додатком "Дія".

13 грудня президент Володимир Зеленський заявив про розширення програми. Він пообіцяв, що пенсіонери зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби.