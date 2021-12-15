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На "тисячу за вакцинацію" заявки подали понад пів мільйона українців за два дні

Банки відкрили вже 1,7 млн віртуальних карток.

На "тисячу за вакцинацію" заявки подали понад пів мільйона українців за два дні
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

За перші дві доби тестування онлайн-послуги видачі 1000 грн у рамках проєкту "єПідтримка" оформлено понад 500 тис. заявок на виплату.

Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що за кілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень.

"Це непоганий старт. З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу. А Уряд продовжить працювати над вдосконаленням програми", – пообіцяв прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 8 грудня закон про спрямування коштів на програму "єПідтримка" був підписаний президентом. 1000 гривень із віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

Зареєстровані у "Дії" після перевірки на відповідність встановленим критеріям можуть відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців із дня нарахування. 

Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.

Наразі тисячу за вакцинацію спочатку можна отримати тільки з додатком "Дія".

13 грудня президент Володимир Зеленський заявив про розширення програми. Він пообіцяв, що пенсіонери зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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