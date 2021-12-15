Підрядник метро на Виноградар хоче через суд відтермінувати завершення робіт на травень 2023

Раніше "Київметробуд" поклав частину авансу на депозит, щоб отримувати відсотки, і отримав позов.

"Київметробуд", який є підрядником будівництва двох станцій "зеленої" гілки метро до масиву Виноградар, звернувся до суду, аби відтермінувати завершення робіт на травень 2023 року.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Маємо, на жаль, затримку зі здачею двох нових станцій – «Мостицької» та «Проспекту Правди». Через ситуацію з пандемією головний підрядник звернувся з позовом до суду про відтермінування завершення будівництва на травень 2023 року. Судові розгляди тривають", – повідомив він.

Як повідомляли, в листопаді Київська міська прокуратура подала до суду на "Київметробуд". Позов пов'язаний із тим, що підрядник, отримавши аванс на будівництво метро, частину грошей - понад 1,5 млрд гривень – поклав на банківський депозит. У 2019 році компанія отримала 139,1 млн гривень відсотків за цим вкладом.

Прокуратура вважає такі дії незаконними, оскільки підрядник зобов'язаний використовувати ці гроші виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

Нагадаємо, що нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" почали будувати в 2019 році. Планувалось, що їх відкриють у грудні 2021 року, проте у червні мер Києва Віталій Кличко заявив, що в кращому випадку до кінця року відкриють тільки одну з них.

Техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецького-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар передбачає створення чотирьох станцій і нового електродепо "Виноградар" протягом майже 9 років.

Ця частина зеленої гілки метро проєктувалася як лінія мілкого залягання. Її найглибша частина починається на Сирці на глибині близько 40 метрів і поступово наближається до поверхні в районі станції "Мостиська", яка запланована на перетині вулиць Межової, Білецької і Північно-Сирецької. Наступна станція "Проспект Правди" буде розташована на перехресті проспекту Правди і Межової.

На другому етапі заплановано здати в експлуатацію ще одну станцію метро. Третя й остання черга – будівництво четвертої станції та електродепо "Виноградар".