85 км траси Київ – Одеса в Черкаській області відремонтують за кредитні кошти

85 км траси М-05 Київ – Одеса в Черкаській області капітально відремонтують за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Розпочинаємо масштабне оновлення дороги Київ — Одеса у рамках співпраці з ЄІБ та ЄБРР. Йдеться про ремонт 3-х ділянок дороги М-05 Київ — Одеса в Черкаській області загальною протяжністю 85 кілометрів», - зазначили у відомстві.

Минулого року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відремонтували 25 км траси у Київській та Черкаській областях. Станом на зараз Мінінфраструктури пройшло усі необхідні процедури для того, щоб розпочати наступний етап оновлення маршруту Київ — Одеса.

«У рамках кредитних угод з ЄБРР та ЄІБ йдеться про оновлення близько 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Це дозволить забезпечити якісне покриття на всій протяжності одного з найважливіших для України маршрутів. Завершити роботи на 85-кілометровій ділянці плануємо вже за 2 роки» - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Закупівля проводитиметься шляхом міжнародних конкурентних торгів з використанням Порталу електронних закупівель клієнта ЄБРР (ECEPP).

Нагадаємо, раніше було заявлено про плани відремонтувати та збудувати 24 тисячі км доріг до кінця 2024 року.