Закон про місцеві державні адміністрації Рада розгляне з 17 січня, потім – закон про столицю

Законопроєкт про місцеві державні адміністрації планують розглянути на наступному пленарному тижні, який почнеться із 17 січня.

Про це повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в кулуарах парламенту.

"Мені б хотілося, щоб ми до кінця сесії цей борг закрили, і далі на його базі вже приймається закон про Київ", – зазначив він.

Нагадаємо, що законопроєкт про столицю повʼязаний із проєктом закону про місцеві державні адміністрації (МДА). У листопаді Олександр Корнієнко заявив, що до ухвалення законопроєкту про столицю в другому читанні парламент буде розглядати проєкт про МДА.

"Ми хотіли би спочатку проголосувати 4298 – законопроєкт про місцеві державні адміністрації, який закладає фундаментальні підвалини по роботі голів місцевих державних адміністрацій, на яких буде базуватися пропозиція по закону про столицю щодо переформатування роботи голови КМДА в роботу такого схожого на префекта чиновника. А законно обраний мер буде продовжувати виконувати свої делеговані функції, зокрема реформувати якісно сферу громадського транспорту", – сказав він.

Обидва документи спочатку хотіли розглядати за спецпроцедурою – тобто тільки з пріорітетними правками. Однак згоди на це в парламентському залі не знайшлося, тож фракції і групи домовилися зняти близько 90% правок і розглядати їх за звичайними процедурами.

Член профільного комітет Віталій Безгін говорив, що щодо голосування спочатку законопроєкту про місцеві державні адміністрації, а вже потім – про столицю, була домовленість з європейськими партнерами.

Він також сказав, що в залі вистачило б голосів за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю, а щодо аналогічної процедури із законопроєктом про адміністрації "були нюанси" – одна з депутатських фракцій або груп виступила проти.

За інформацією джерел LB, саме група "За майбутнє" не давала голосів за спецпроцедуру по законопроєкту про місцеві адміністрації. Однак була домовленість, що вони будуть голосувати за обидва закони (і про столицю) в цілому.

Законопроєкт про столицю – один із найбільш дискусійних – розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА. Столична влада виступає проти нього і вважає, що його ухвалення загрожує місту "управлінським хаосом".

У монобільшості натомість стверджують, що мер Києва Віталій Кличко не позбудеться своїх повноважень, а буде займатися конкретно тим, чим має займатися мер міста. Обидва законопроєкти хотіли ухвалити до Нового року, однак потім питання перенесли на січень. Один зі співрозмовників LB.ua називає причиною відтермінування розгляду брак часу.

"Немає часу на законопроєкт про місцеві державні адміністрації, треба 5 годин в залі або позачергове засідання. А це нереалістично, бо у вівторок засідання буде до 17-18:30, а у четвер – до вичерпання питання локалізації. Будемо розглядати в січні", – повідомило джерело.

Інші співрозмовники видання пояснюють, що розгляд законопроєктів відкладають через брак голосів. Монобільшість не має необхідних 226 "за", а група "За майбутнє", яка часто "виручала" "Слугу народу" своєю підтримкою законопроєктів, поки не готова голосувати.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про столицю "не переноситься, а готується комітетом". За його словами, останній пленарний тиждень відвели під розгляд нагальних питань, а "київські" документи в порядку черговості перейшли на наступний місяць.