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Зеленський відправляється в Брюссель на саміт Східного партнерства

Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів ЄС. 

Зеленський відправляється в Брюссель на саміт Східного партнерства
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський 15-16 грудня перебуватиме із робочим візитом у Брюсселі, де проходитиме саміт Східного партнерства.

У заході братимуть участь президент Євроради Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав-членів ЄС і країн Східного партнерства, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Зазначається також, що Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Європейського Союзу та Генеральним секретарем НАТО.

Нагадаємо, на початку грудня голова ОПУ Андрій Єрмак говорив, що Зеленський має зустрітися в Брюсселі з президентом Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. 

Країни Східного партнерства – Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна + Євросоюз. 

Учора делегації комітетів закордонних справ парламентів Грузії, Литви, Польщі та України ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства. У заяві говориться, що Східне партнерство залишається провідною платформою для поглиблення відносин між Євросоюзом і країнами східної Європи. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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