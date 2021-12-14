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Україна, Грузія, Литва та Польща ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства

Сторони констатували, що впровадження реформ є ключовими у процесі євроінтеграції країн-партнерів. 

Україна, Грузія, Литва та Польща ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства
Фото: open.by

Делегації комітетів закордонних справ парламентів Грузії, Литви, Польщі та України ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства.

Текст документу є у розпорядженні LB.ua

У заяві говориться, що Східне партнерство залишається провідною платформою для поглиблення відносин між Євросоюзом і країнами східної Європи. Втім перед країнами постають нові виклики, з якими необхідно впоратися для того, щоб формат продовжував ефективно виконувати свої завдання.

"Ми підтримуємо принцип політики відкритих дверей щодо перспективи членства в Союзі. Стаття 49 Договору про Європейський Союз залишається основним законом Європейського Союзу і повністю поширюється на країни Східного партнерства, які бажають це зробити і це відповідає критеріям, включаючи Асоційоване тріо (тристоронній формат посиленої співпраці між Грузією, Молдовою та Україною щодо інтеграції до Європейського Союзу - ред.). Цей принцип слід відобразити в конкретні кроки до початку процесу вступу", - йдеться у заяві.

Сторони констатували, що впровадження реформ є ключовими у процесі євроінтеграції країн-партнерів. 

"Ми вітаємо принцип диференціації і створення Асоційованого тріо, як найбільш наближеної групи до європейської інтеграції у країнах Східного партнерства: Грузії, Молдови та України. Ми апелюємо до Європейського Союзу, щоб наповнити вищезгадану формулу змістом, включивши ці країни до програм і політик ЄС, включаючи конкретні галузі безпеки та сектори співробітництва, як, наприклад, створення спільної зони роумінгу та подальшо інтеграція їз внутрішнім ринком ЄС”, - сказано у заяві.

Сторони закликали до налагодження діалогу між Комітетами з прав людини демократично обраних парламентів держав Східного партнерства. Діалог повинен складатися з регулярних зустрічей, із розробленням та представленням Комісією на початку кожного головування в ЄС звітів про стан відносин між Європейським Союзом та Східним партнерством, а також звітами про порушення прав людини в окупованих та/або підконтрольних Росії територіях Грузії, Молдови та України, а також Білорусі. Ці звіти разом з рекомендаціями щодо подальших дій мають бути представлені головуючому в Раді ЄС, Європейського парламенту, Європейської комісії, а також у сфері прав людини ООН, парламентських асамблеях ОБСЄ та Ради Європи.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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