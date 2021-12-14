Ним став Андрій Юраш – український релігієзнавець, політолог, експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії.

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Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним та Повноважним Послом України у Ватикані Андрія Юраша. Відповідний указ №654/2021 оприлюднено на сайті глави держави у вівторок.

Фото: Facebook.com Андрій Юраш

"Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним та Повноважним Послом у Ватикані", - йдеться у документі.

Як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, Андрій Юраш – український релігієзнавець, політолог, експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії.

Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України (2014-2020).

Нагадаємо,13 грудня президент Володимир Зеленський призначив послів України у Сербії, Нідерландах, В'єтнамі, Брунеї Даруссаламі та Мальті. Відповідні укази №643/2021 - №647/2021 опубліковані на сайті Офісу президента.