Білоруського політв’язня Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму

Ще п'ятеро політв’язнів отримали від 14 до 16 років ув’язнення.

Суд у Гомелі засудив чоловіка кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Сергія до 18 років колонії посиленого режиму.

У цій справі засуджено ще п'ятьох обвинувачених. Вони отримали від 14 до 16 років, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Серед засуджених – позаштатний консультант білоруської служби Радіо Свобода Ігор Лосик. Він отримав 15 років колонії посиленого режиму. Такий же вирок оголосили блогеру Володимирові Цигановичу.

Членів команди Тихановського: Артема Сакова та Дмитра Попова, – засуджено до 16 років ув'язнення.

Один із лідерів білоруської опозиції Микола Статкевич отримав 14 років за ґратами.

Усіх їх визнано винними в організації масових заворушень. Такими закритий суд визнав протести проти результатів білоруських президентських виборів 2020 року.

Частину ув'язнених визнали винними у розпалюванні соціальної ворожнечі. Тихановського – у перешкоджанні роботі Центральної комісії з виборів.

Вироки оголошували у приміщенні Гомельського слідчого ізолятора №3. Судовий процес був закритим, тривав майже п'ять місяців – із 24 червня.

Деталі процесу приховували від суспільства. Усі адвокати, які брали участь у справі, підписали угоду про нерозголошення. Відомо лише, що Статкевич відмовився від участі у процесі та його судили без його присутності.

Сергій Тихановський – білоруський блогер, автор каналу You Tube "Країна для життя", в якому він відкрито говорив про проблеми, які є в Білорусі. Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації в якості кандидата в президенти. 29 травня, ймовірно, в результаті міліцейської провокації, сталися сутички на зібранні у Гродно. Сергій Тихановський був затриманий і відтоді перебуває під вартою. Його визнано політв’язнем.

Білоруський журналіст, засновник опозиційного телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" Ігор Лосик оголосив сухе голодування і спробував порізати руки на очах у слідчого після того, як йому висунули нове звинувачення. Лосик був заарештований торік 25 червня за звинуваченням у "підготовці до порушення громадського порядку". В середині грудня його звинуватили ще й у "підготовці до участі в масових заворушеннях". Тоді він оголосив голодування, яке тримав 41 день.

Микола Статкевич – лідер Білоруської соціал-демократичної партії. Один із засновників громадського об'єднання "Білоруське об'єднання військових". Кандидат технічних наук, підполковник запасу.