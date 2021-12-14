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Білоруського політв’язня Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму

Ще п'ятеро політв’язнів отримали від 14 до 16 років ув’язнення.

Білоруського політв’язня Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму
Фото: Радіо Свобода

Суд у Гомелі засудив чоловіка кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Сергія до 18 років колонії посиленого режиму.

У цій справі засуджено ще п'ятьох обвинувачених. Вони отримали від 14 до 16 років, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Серед засуджених – позаштатний консультант білоруської служби Радіо Свобода Ігор Лосик. Він отримав 15 років колонії посиленого режиму. Такий же вирок оголосили блогеру Володимирові Цигановичу.

Членів команди Тихановського: Артема Сакова та Дмитра Попова, – засуджено до 16 років ув'язнення.

Один із лідерів білоруської опозиції Микола Статкевич отримав 14 років за ґратами.

Усіх їх визнано винними в організації масових заворушень. Такими закритий суд визнав протести проти результатів білоруських президентських виборів 2020 року.

Частину ув'язнених визнали винними у розпалюванні соціальної ворожнечі. Тихановського – у перешкоджанні роботі Центральної комісії з виборів.

Вироки оголошували у приміщенні Гомельського слідчого ізолятора №3. Судовий процес був закритим, тривав майже п'ять місяців – із 24 червня.

Деталі процесу приховували від суспільства. Усі адвокати, які брали участь у справі, підписали угоду про нерозголошення. Відомо лише, що Статкевич відмовився від участі у процесі та його судили без його присутності.

Сергій Тихановський – білоруський блогер, автор каналу You Tube "Країна для життя", в якому він відкрито говорив про проблеми, які є в Білорусі. Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації в якості кандидата в президенти. 29 травня, ймовірно, в результаті міліцейської провокації, сталися сутички на зібранні у Гродно. Сергій Тихановський був затриманий і відтоді перебуває під вартою. Його визнано політв’язнем.

Білоруський журналіст, засновник опозиційного телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" Ігор Лосик оголосив сухе голодування і спробував порізати руки на очах у слідчого після того, як йому висунули нове звинувачення. Лосик був заарештований торік 25 червня за звинуваченням у "підготовці до порушення громадського порядку". В середині грудня його звинуватили ще й у "підготовці до участі в масових заворушеннях". Тоді він оголосив голодування, яке тримав 41 день.

Микола Статкевич – лідер Білоруської соціал-демократичної партії. Один із засновників громадського об'єднання "Білоруське об'єднання військових". Кандидат технічних наук, підполковник запасу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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