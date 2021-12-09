​NYT: диспетчер, який брав участь у примусовій посадці літака Ryanair в Мінську, втік до Польщі і дав свідчення проти КДБ

Колишній авіадиспетчер Мінського аеропорту, який працював під час посадки літака Ryanair з опозиційним блогером Романом Протасевичем на борту, розповів польським слідчим, що це була операція білоруського КДБ.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Диспетчер втік з Білорусі разом з сім'єю кілька місяців тому і зараз знаходиться в Польщі.

Після втечі він надав польським правоохоронцям детальні свідчення про те, що рейс Ryanair посадили в Мінську за допомогою фальшивого повідомлення про загрозу вибуху на борту.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин відмовився коментувати цю інформацію, але підтвердив, що у слідства з'явився свідок.

"За словами свідка, у момент інциденту з літаком у диспетчерській перебував офіцер КДБ. У вирішальний момент він узяв під контроль диспетчерську службу і протягом усього часу постійно з кимось спілкувався телефоном, доповідаючи обстановку", - сказав Жарін.

Видання пише, що ексавіадиспетчера звати Олег Галегов. За його словами, він був відповідальний за те, щоб повідомити пілоту, що на борту знаходиться бомба і з міркувань безпеки потрібно приземлитися в Мінську.

У липні видання "Наша Ніва" повідомило, що диспетчер "Белаеронавігації" Олег Галегов, який вимагав посадити літак з Протасевичем, зник. Його колеги припускали, що він міг виїхати до родичів у Грузію.

Нагадаємо, що 23 травня 2021 року влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано.

Блогера звинувачують за кількома статтями кримінального кодексу Білорусі: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.