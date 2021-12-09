Премʼєрка Фінляндії вибачилася за похід у клуб після контакту із захворілим на ковід

Їй телефонували, щоб повідомити про це, але вона лишила телефон удома.

Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін вибачилася за похід у нічний клуб в Гельсінкі після контакту із захворілим на ковід міністром закордонних справ.

Марін повідомила, що в суботу проводила час у закладі зі своїм чоловіком і друзями. Увечері її секретар дзвонив, щоб повідомити, що у міністра закордонних справ Пеккі Хаавісто виявили коронавірус, повідомляють Fox News. Однак премʼєрка не відповіла на дзвінок, оскільки лишила телефон удома.

Вона дізналася про хворобу міністра тільки в неділю – на її робочий телефон надійшли інструкції із застереженнями щодо контактів із людьми та проханням здати тест на ковід.

"Я повинна була краще думати у суботу ввечері", – зазначила Санна Марін.

Вона додала, що її тести на коронавірус у неділю та понеділок були негативними.

Fox News зазначають, що й інші скандинавські країни останнім часом відзначилися масовими святкуваннями своїх лідерів. Премʼєрка Норвегії Ерна Сольберг була оштрафована на 20 000 крон (близько $2250) за організацію святкування Дня народження за участі 13 людей в лютому, попри заборону на збори більш ніж 10 осіб.

Шведський чиновник Ден Еліассон на початку року пішов у відставку за мандри на Канарські острови до своєї доньки.

Карантинні скандали не оминули і Великобританію. Днями поширилося відео, де співробітники канцелярії прем'єр-міністра Великобританії жартують про Різдвяну вечірку, яка нібито пройшла на Даунінг-стріт під час локдауну в грудні 2020 року.

Джонсон вибачився за відео та розпорядився провести внутрішнє розслідування.