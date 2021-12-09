Байден допустив зустріч США та членів НАТО з Росією для обговорення її занепокоєнь щодо Альянсу

Про підсумки переговорів з Путіним пезидент США також поінформує членів "Бухарестської дев’ятки".

Під час зустрічей за участю представників Сполучених Штатів, щонайменше чотирьох провідних союзників США по НАТО та Росії може відбутись обговорення занепокоєнь Росії щодо Альянсу у широкому сенсі та можливості вироблення домовленостей для послаблення напруженості вздовж східного фронту НАТО.

За словами Байдена, про проведення таких зустрічей може бути оголошено до п'ятниці, 10 грудня, передає Голос Америки.

Раніше Байден заявив російському президентові Володимиру Путіну, що у разі вторгнення до України на Росію чекають "небачені раніше" економічні наслідки.

Президент США також сказав, що відповідь США ймовірно включала би посилення присутності США у країнах на східному фланзі НАТО та надання оборонних озброєнь Україні.

Також президент США зателефонує главам східноєвропейських держав, що входять до НАТО, щоб обговорити підсумки свого віртуального саміту з Володимиром Путіним. Темою обговорення стануть також побоювання щодо вторгнення російських військ в Україну.

Байден "зателефонує лідерам Бухарестської групи, до якої входять дев'ять наших союзників по НАТО на східному фланзі, щоб поінформувати їх про свою розмову з президентом Путіним, вислухати їхню думку щодо поточної ситуації в галузі безпеки і підкреслити відданість Сполучених Штатів трансатлантичняй безпеці", йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що, крім переговорів з лідерами "Бухарестської дев’ятки", відбудеться й розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше президент США заявив, що у разі нападу на Україну військова участь США у конфлікті не розглядається. За словами Байдена, питання відправки військових до України "залежало би від того, що також готові робити решта країн НАТО”.

Після перемовин Байдена та Путіна 7 грудня радник американського президента США з питань безпеки Джека Саллівана заявив, що Байден не давав Росії жодних гарантій "нерозширення" НАТО.