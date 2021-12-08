Німеччина розгляне санкції щодо "Північного потоку-2" у разі вторгнення Росії в Україну, - FT

У Заходу є широка палітра варіантів реагування на потенційне вторгнення Росії в Україну, і зупинка "Північного потоку-2" є одним із них.

Німеччина розгляне питання про зупинку "Північного потоку-2", газопроводу, який доставлятиме російський газ до Європи, як частину пакету санкцій, накладених проти Москви, якщо вона вторгнеться в Україну.

Про це пише Financial Times з посиланням на людей, обізнаних з позицією Берліна.

Як повідомляє агентство, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц широко підтримує інфраструктурний проект, як і його попередник на цій посаді Ангела Меркель. Але у Заходу є широка палітра варіантів реагування на потенційне вторгнення Росії в Україну, і зупинка "Північного потоку-2" є одним із них, зазначають співрозмовники видання.

Зазначається, що Німеччина значною мірою підтримувала "Північний потік-2" за Меркель. Але до нової коаліції на чолі з Шольцом входять зелені, які тривалий час виступають проти газопроводу. У Росії зростає занепокоєння з цього приводу. Зелені, які зараз очолили МЗС Німеччини, можуть заблокувати проект, кажуть нинішні та колишні чиновники в Москві.

Відповідаючи на прес-конференції у вівторок про ситуацію на російсько-українському кордоні, Шольц сказав, що Німеччина "з великим занепокоєнням спостерігає за переміщенням російських військ", додавши, що "було б абсолютно неприйнятно, якщо б Україна опинилася під загрозою". Але на запитання, чи заблокує він "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну, Шольц відповів негативно.

Американські офіційні особи заявили, що Шольц не може піддатися тиску США щодо трубопроводу так швидко після обрання канцлером. Однак вони вважають, що він активно підтримує кроки США щодо тиску на Путіна, які могли б запобігти вторгненню.

Нагадаємо, у разі російської військової агресії проти України Німеччина закриє газопровід "Північний потік - 2". За даними Reuters, відповідних домовленостей досягли уряди США та ФРН.