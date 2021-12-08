Карибська криза 2.0. Переговори Путіна та Байдена, або Україна – не Куба
Карибська криза 2.0. Переговори Путіна та Байдена, або Україна – не Куба
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
СБУ заявила про запобігання масовому розстрілу в коледжі на Черкащині
СБУ заявила про запобігання масовому розстрілу в коледжі на Черкащині
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Радянський Союз знищили росіяни
Радянський Союз знищили росіяни
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
ГоловнаСвіт

Німеччина проведе невідкладні парламентські слухання через російські війська біля України

"Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна".

Бундестаг
Фото: Андрій Мельник
Бундестаг

Німецький парламент у четвер, 9 грудня, проведе екстрені парламентські слухання через скупчення російських військ вздовж кордонів України.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"У четвер, 9 грудня, на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України". Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна", - написав Мельник у Twitter.

Нагадаємо, у разі російської військової агресії проти України Німеччина закриє газопровід "Північний потік - 2". Відповідних домовленостей досягли уряди США та ФРН.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також