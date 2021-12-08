Німеччина проведе невідкладні парламентські слухання через російські війська біля України

Німецький парламент у четвер, 9 грудня, проведе екстрені парламентські слухання через скупчення російських військ вздовж кордонів України.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"У четвер, 9 грудня, на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України". Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна", - написав Мельник у Twitter.
‼️Breaking‼️— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 8, 2021
У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: «Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України». Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна💪 pic.twitter.com/eaYTxecfCz
Нагадаємо, у разі російської військової агресії проти України Німеччина закриє газопровід "Північний потік - 2". Відповідних домовленостей досягли уряди США та ФРН.