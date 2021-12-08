Білорусь заявила про загрозу "локального конфлікту" з Україною

Секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив про загрозу "локального конфлікту" з Україною.

"Ми переважно приділяли увагу захисту західних кордонів - з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію до Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві. У нас єдине коріння та минуле. Але, напевно, українське керівництво взяло курс не на миролюбну політику", - цитує Вольфовича агентство "БелТА".

За його словами, навчання біля кордонів з Білоруссю, які Україна проводить "під виглядом боротьби з нелегальною міграцією", несуть загрозу локальних зіткнень.

"Добре, що не дійшло до застосування вогнепальних засобів. Це може призвести до локального конфлікту. Дуже б цього не хотілося", - сказав білоруський генерал.

"Хотілося б, щоб таких інцидентів не було. З білоруської сторони ми не даємо жодних приводів для цього. У нас не розгортаються угруповання військ уздовж держкордону ні на заході, ні на півдні. Ми не проводимо позапланових навчань. Напевно, треба взяти приклад із українських колег і теж поблизу кордону провести вчення… У чому нам дорікати: у дзеркальних заходах у відповідь? Звичайно, такого не хотілося б", - сказав Вольфович в середу.

Напередодні, 7 грудня, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в ефірі CNN заявила, що Росія може вдатися до нових методів агресії проти України та використати для цього Білорусь.

"Чого ми поки що и не бачили, але можемо побачити, це вторгнення російських сил в Україну з Білорусі або маскування під вигляд білоруських сил", – заявила Нуланд.

Нагадаємо, що у 2018 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю погіршилися, і восени 2021 року Лукашенко визнав Крим російським. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.