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​Косово планує подати заявку на вступ до ЄС

Умовою для членства є нормалізація відносин з Сербією.

​Косово планує подати заявку на вступ до ЄС
Фото: EPA/UPG

Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Євросоюзу.

Про це сказано в заяві, випущеній за підсумками засідання Ради ЄС - Косово, що відбулася в вівторок, 7 грудня.

Засідання відбулося у Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті. З боку Євросоюзу делегацію очолив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Учасники зустрічі наголосили на важливості діалогу між Косовом та Сербією, метою якого є нормалізація відносин між двома країнами. "Це вкрай важливо для того, щоб Косово і Сербія просувалися кожна своїм європейським шляхом", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, що Косово разом із п'ятьма іншими державами Західних Балкан (Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина) може увійти до наступної хвилі розширення Євросоюзу. Водночас Косово досі не визнали п'ять із 27 країн Євросоюзу. Це Іспанія, Словаччина, Кіпр, Румунія та Греція.

Косово проголосило незалежність в односторонньому порядку в лютому 2008 року. Суверенітет Косова визнали більш ніж 110 країн світу, в тому числі США. Україна не визнає незалежність Косова і не має з цим регіоном дипломатичних відносин.

У 2018 році президент Петро Порошенко під час візиту до Белграду заявив, що "проблема Косова повинна бути вирішена компромісним шляхом з урахуванням інтересів Сербії".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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