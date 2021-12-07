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США не розглядають евакуацію американців з України, - посольство

Наразі проводиться "звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях".

США не розглядають евакуацію американців з України, - посольство
Фото: EPA/UPG

Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Чиновники проводять звичайне планування дій на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Всупереч новинам, уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні CNN з посиланням на джерела повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант потенційної евакуації американців із України в разі наступу Росії та виникнення загрози безпековій ситуації.

За словами співрозмовників каналу, плануванням евакуації на випадок непередбачуваних обставин займається Пентагон. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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