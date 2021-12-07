​Росія знову розганяє антиукраїнську пропаганду, як перед вторгненням у 2014 році, - Квін

Протягом останніх тижнів Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України в медіа до рівня, який востаннє спостерігався перед вторгненням на Донбас у 2014 році.

Таку думку висловила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на Першому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій Kyiv Stratcom Forum 2021, передає "Укрінформ".

"Останніми тижнями ми спостерігаємо значний сплеск активності в соціальних мережах, що поширює антиукраїнську пропаганду, наближаючись до рівня, який востаннє спостерігався напередодні вторгнення Росії в Україну в 2014 році", – зазначила дипломатка.

Вона уточнила, що така російська тактика, коли Москва неправдиво зображує супротивника як агресора, щоб виправдати свої військові дії, є добре відомою.

Зокрема, Квін відзначила, що російські ЗМІ поширюють тези, стверджуючи, начебто саме Україна прагне спровокувати конфлікт з Росією, або що НАТО своїм партнерством з Україною нібито загрожує Росії.

Вона додала, що в цьому контексті реакція України та її іноземних партнерів на спільну загрозу має бути не лише швидкою та ефективною, а й узгодженою та конструктивною, щоб виправдати вже завдану шкоду.

Квін зауважила, що попри дії іноземних партнерів України з протидії пропаганді, лише одних заяв іноземних столиць недостатньо.

"Стійкість України також залежить від реакції дедалі більш активної громадськості, поточної роботи принципових ЗМІ та громадянського суспільства, а також від ефективної співпраці та підтримки з боку українського народу, включаючи Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки", – резюмувала дипломатка.

Нагадаємо, у жовтні Рада нацбезпеки та оборони опублікувала глосарій для ЗМІ та чиновників щодо протидії російській пропаганді.

Влітку 2014 року, у розпал російсько-української війни, на російському "Первом канале" вийшов сюжет про "розіп'ятого хлопчика". У ньому жінка розповідала, як сама бачила страту маленької дитини на центральній площі Слов'янська. Історія виявилася фейком. Ведуча телеканалу Ірада Зейналова прокоментувала сюжет і заявила про те, що в журналістів "не було й немає доказів описаної у відео історії", однак це – "реальна розповідь реальної жінки". Вибачень за фейковий сюжет не було.

На початку квітня 2021 року російська пропаганда почала розкручувати історію про маленького хлопчика, який загинув від вибуху боєприпасу в селищі Олександрівське, яке знаходиться на околиці Єнакієво (окупована територія). Попри те, що воно знаходиться в 14 кілометрах від лінії фронту, росіяни стверджують, що хлопчик загинув від вибуху снаряду, який скинули з українського коптера.

Для виправдання агресії проти України росЗМІ також використовують тему російської мови і "захисту" російськомовного населення. Про це також постійно говорять на ток-шоу російські політики, а також - президент РФ Володимир Путін.