РНБО опублікувала глосарій для ЗМІ та чиновників щодо протидії російській пропаганді

Глосарій містить перелік назв, термінів та словосполучень, рекомендованих для використання.

Рада національної безпеки і оборони опублікувала глосарій термінів та понять, пов'язаних з окупацією українських територій Росією.

З повним переліком термінів можна ознайомитися на сайті РНБО.

"Реалізація Російською Федерацією агресивних зовнішньополітичних цілей, спрямованих проти України, має системний та комплексний характер, зокрема в інформаційній сфері. З метою деструктивного інформаційного впливу, маніпуляцій суспільною думкою російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, терміни та словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати псевдодержавні утворення на Сході України, спробу анексії Криму, просувати російські пропагандистські стратегії", - йдеться в повідомленні.

Глосарій РНБО містить перелік назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано для використання органами державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами України, засобами масової інформації, та громадськими організаціями.

Зокрема, пропонується замість терміна "анексовані території" використовувати "тимчасово окуповані території", "українсько-російський конфлікт" називати "російсько-українським конфліктом" або "збройною агресією Росії проти України".

"Блокаду Криму" рекомендується називати "тимчасовим припиненням товарообігу, електро- і водопостачання", Керченський міст - "так званим Кримським мостом", "ДНР/ЛНР" - ОРДЛО, державні утворення в окупації - "окупаційними адміністраціями", "особливий статус Донбасу" - "особливим порядком місцевого самоврядування в ОРДЛО", "вимушених переселенців" - "внутрішньо переміщеними особами".

У рекомендованій термінології також є слово "Донбас", хоча секретар РНБО Олексій Данілов раніше називав його інструментом інформаційної війни.

Також зазначається, що правильно говорити "в Україні", а не "на", як говорять російські пропагандисти. Також треба казати "на Донбасі", а не "в".

Нагадаємо, в травні президент Володими Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації при РНБО.