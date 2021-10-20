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В окремих населених пунктах Чернігівщини, Львівщини, Рівненщини та Житомирщини можуть посилити карантин

Переліченим областям доручено також посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм та збільшити ліжковий фонд.

В окремих населених пунктах Чернігівщини, Львівщини, Рівненщини та Житомирщини можуть посилити карантин
Фото: news.dtkt.ua

Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям доручено запровадити додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на коронавірус.

Таке рішення сьогодні ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Урядовий портал.

“Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Нині в "червоній" зоні перебувають п’ять областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.

Нагадаємо, Сумська область із суботи, 23 жовтня, переходить у "червону" карантинну зону.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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