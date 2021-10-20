Шмигаль: "червона" зона може збільшитися, але повного локдауну у всій країні не буде

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що нинішня ситуація з COVID-19 в Україні є найбільшим викликом для держави за весь час пандемії. П'ять областей уже увійшли в "червоний" рівень епідемічної небезпеки, і ще кілька можуть зробити це найближчими днями.

"Маємо надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей перейшли в «червону» зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями", - заявив він на засіданні уряду в середу, 20 жовтня.

Водночас він підкреслив, що уряд не планує вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку.

Прем'єр додав, що держава постійно підключає нові лікарні для боротьби з COVID-19, але ця робота буде марною, якщо люди не вакцинуватимуться.

"94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були не вакциновані. Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що в областях з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки спостерігається рекордна кількість охочих вакцинуватися. "Закликаю людей не чекати «червоних» зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні. У жовтні Україна увійшла до світових лідерів за добовою смертністю від COVID-19.

З 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.