95% госпіталізованих з COVID-19 - це невакциновані люди, - Ляшко

Міністр запевнив, що в Україні достатньо вакцини від коронавірусу, як для проведення повторного щеплення, так і для бустерної дози.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, серед госпіталізованих з коронавірусом в Україні 95% - це невакциновані люди.

Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час відкриття Центру масової вакцинації у Запоріжжі, повідомляє "Укрінформ".

Міністр також запевнив, що в Україні достатньо вакцини від коронавірусу, як для проведення повторного щеплення, так і для бустерної дози.

“Щодо бустерної дози. Буде прийнято рішення, чи буде бустерна доза, чи повторний курс щеплення, який буде передбачати дві дози. Глобально рішення не прийнято ще ВООЗ… Вакцини вдосталь. Також є потенційні домовленості, на стадії оформлення контрактів для того, щоб в подальшому, у 2022 році, поставити вакцину, як для бустерної дози, так і для повторного щеплення”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше МОЗ затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Щоб щепитися, освітяни і чиновники мають місяць. Інакше вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.