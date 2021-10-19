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Одну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 8 млн українців

Учора щепилися 193 069 осіб.

Одну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 8 млн українців
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Понад 8 мільйонів українців отримали одну дозу вакцини проти коронавірусної недуги COVID-19. Понад 193 тис. осіб провакциновано вчора, 18 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, учора перше щеплення від коронавірусу зробили 109 667 людей, завершили імунізацію 83 402 людини.

Щеплення проводили 957 мобільних бригад з імунізації, 3 010 пунктів щеплення та 349 центрів масової вакцинації.

Понад 97 тис. осіб учора вакциновано препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, майже 59,5 тис. - препаратом CoronaVaс від китайської Sinovac Biotech, 36,5  тис. - вакциною AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них одну дозу отримали 8 065 760 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 573 564 людини. Загалом проведено 14 635 480 протиковідних щеплень.

Нагадаємо, у більшості областей України діють посилені карантинні обмеження. Вони не стосуються лише тих осіб, які вакциновані або мають чинний негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу.

З 21 жовтня для поїздок Україною обов’язкові документи, які підтверджують СOVID-безпечність. За дотриманням карантину слідкуватимуть 900 мобільних бригад.Сертифікати про вакцинацію від коронавірусу перевірятимуть за QR-кодом.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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