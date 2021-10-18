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COVID-лікарні у Херсоні й Одесі заповнені, хворих везуть в інші міста

Обидва обласні центри - в "червоній" карантинній зоні.

COVID-лікарні у Херсоні й Одесі заповнені, хворих везуть в інші міста
Фото: Макс Требухов

У Херсоні міські лікарні, які приймають хворих на СOVID-19, заповнені майже на 100%. Мешканців міста, які захворіли на коронавірусну недугу, почали госпіталізувати у сусідніх населених пунктах.

Про це заявив в.о. заступника міського голови Херсона Роман Головня.

"Достатньо критична ситуація на сьогоднішній день з госпіталізацією і ліжко-місцями. На сьогоднішній день міські лікарні, які працюють з СOVID-19, заповнені майже на 100%. Проводиться госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема, це місто Олешки і зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", - зазначив він у відеозверненні щодо оперативної ситуації з СOVID-19 у Херсоні.

За даними Головні, за минулі довгі вихідні у Херсоні на СOVID-19 захворіли близько 1,5 тисячі осіб, 41 людина померла.

В.о. заступника міського голови попросив херсонців із розумінням поставитися до ситуації, коли хворим пропонують госпіталізуватися не в міські лікарні.

Він також закликав серйозно поставитися до тих карантинних обмежень, які передбачає "червона" карантинна зона. За його словами, ситуація в місті навіть серйозніша, ніж сьогодні висвітлюють ЗМІ.

Про критичну ситуацію з коронавірусом в Одесі повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова.

"Місць в одеських лікарнях немає. Швидка їде по 4-5 годин. Лікарі просто ляжуть скоро. Зараз одеситів везуть в Овідіополь, в Біляївку, в Чорноморськ", - написала вона у фейсбуці.

За словами волонтерки, у ковідних відділеннях персоналу не вистачає: 1-2 медсестри на 50-60 пацієнтів.

"Відкрийте вже очі ті, хто кричить, що ковіду немає. У місті просто біда. Коли вона прийде у ваш дім, вже буде пізно. Відкрито пункти вакцинації! Усі вакцини в доступі. Будь ласка, відвезіть туди хоча б своїх батьків - саме вони зараз головна група ризику", - закликала вона одеситів.

Волонтерка додала, що на коронавірус також хворіють діти. За її словами, в ковідному дитячому відділенні Одеси вже 70 пацієнтів. Є навіть діти на кисні.

Як повідомляли, 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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