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Запоріжжя вводить обмеження "червоної" карантинної зони

Нові обмеження вводяться в доповнення до вже діючих.

Запоріжжя вводить обмеження "червоної" карантинної зони
Фото: news.dtkt.ua

У Запоріжжі в зв'язку з ускладненням епідемічної ситуації через поширення коронавірусу з 18 жовтня встановлюється "червоний" рівень епіднебезпеки і вводяться додаткові обмежувальні карантинні заходи.

Про це повідомила пресслужба Запорізької міськради.

Сьогодні відбулось позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста. 

На ньому було вирішено запровадити додаткові обмежувальні заходи у місті, які передбачені "червоною" епідемічною зоною. Вони впроваджуються на додаток до діючих раніше обмежень. 

Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. З понеділка, 18 жовтня “червоними” стануть Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що для досягнення результату від карантину, його потрібно дотримуватися.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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