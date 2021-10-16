Запоріжжя вводить обмеження "червоної" карантинної зони

Нові обмеження вводяться в доповнення до вже діючих.

У Запоріжжі в зв'язку з ускладненням епідемічної ситуації через поширення коронавірусу з 18 жовтня встановлюється "червоний" рівень епіднебезпеки і вводяться додаткові обмежувальні карантинні заходи.

Про це повідомила пресслужба Запорізької міськради.

Сьогодні відбулось позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста.

На ньому було вирішено запровадити додаткові обмежувальні заходи у місті, які передбачені "червоною" епідемічною зоною. Вони впроваджуються на додаток до діючих раніше обмежень.

Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. З понеділка, 18 жовтня “червоними” стануть Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що для досягнення результату від карантину, його потрібно дотримуватися.