Оголошено список кандидатів на голову Нацслужби здоров’я України

Національне агентство з питань державної служби оголосило список кандидатів на голову Національної служби здоров’я України.

Про це повідомили у НАДС.

Це: Тетяна Бойко, Наталія Гусак, Віталій Давидов, Дмитро Самофалов, Оксана Сухорукова і Анна Фенчак.

За інформацією Lb.ua, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підтримує кандидатуру Наталії Гусак – заступниці голови Чернівецької ОДА.

Нагадаємо, 30 вересня стартував повторний конкурс на зайняття посади голови НСЗУ.

Раніше, 11 вересня стало відомо, що Ляшко вже вдруге не зміг визначитися з переможцем конкурсу на посаду голови НСЗУ. За його словами, участь у конкурсі не змогли взяти всі охочі, оскільки не всі встигли отримати сертифікат про володіння державною мовою, необхідний для участі у конкурсі.

Попередник Ляшка на посаді очільника МОЗ Максим Степанов також двічі не зміг обрати переможця.

Як відомо, після звільнення у 2019 році Олега Петренка НСЗУ очолювали тимчасові керівники. Після відставки Петренка провели конкурс, але тодішній міністр Максим Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили тимчасово призначити за позаконкурсною процедурою. Обов'язки глави служби поклали на Оксану Мовчан, а у серпні 2020 року - на Андрія Віленського.

Після скасування норми про заборону проведення конкурсів на держслужбу, введену у зв'язку з пандемією, було оголошено зокрема й конкурс на голову НСЗУ.

У квітні 2021 року до фінального етапу увійшли Віленський, Бойко і Арістов, але після зміни міністра конкурс було перезапущено. Втім, у фінал знову потрапили ці три кандидати.

На початку липня у Міністерстві охорони здоров'я відбулися співбесіди з кандидатами на зайняття посади голови НСЗУ. Повідомлялося, що голова МОЗ вирішив знову перезапустити конкурс на цю посаду.

14 липня Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконувачем обов'язків голови НСЗУ.

Нацслужбу здоров'я було створено наприкінці грудня 2017 року. Вона є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.