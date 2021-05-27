МОЗ оголосив конкурс на посаду голови Нацслужби здоров’я

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про призначення конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Ляшко зазначив, що відповідне розпорядження "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Національної служби здоров’я" було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 26 травня.

Прийом документів триватиме до 2 червня 2021 року.

"Це важливо і стосується кожного, адже НСЗУ Національна служба здоров'я України - це ключовий елемент в нашій системі охорони здоров’я. Тому, переконаний, що його очолити може лише професіонал, який працюватиме на результат та вболіває за медицину так само, як і наші медичні працівники, які під час пандемії показали, наскільки згуртовані та віддані своїй справі!" - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, у першому інтерв'ю на новій посаді для LB.ua міністр охорони здоров'я анонсував звернення до уряду щодо призначення конкурсу на голову НСЗУ. Попередній конкурс оголошували березні, але нікого не призначили.

Відбір на посаду глави Нацслужби здоров'я оголосили ще минулої весни, але потім держава заборонила всі конкурси на держслужбу через пандемію. Після скасування цієї норми у березні був оголошений новий конкурс. У першому етапі взяли участь 13 кандидатів.

Після звільнення у 2019 році Олега Петренка службу очолювали тимчасові глави. Після відставки Петренка провели конкурс, але Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили призначити за позаконкурсною процедурою. Ця людина повинна була керувати службою здоров'я тимчасово, ці обов'язки поклали на Оксану Мовчан. У серпні минулого року Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної служби здоров'я Андрія Віленського замість Оксани Мовчан.

У квітні 2021 до фінального етапу конкурсу на посаду голови НСЗУ пройшли т.в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, начальник Управління комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко і Вадим Арістов - засновник "Української медичної асоціації", представник ГО Revival Institute for Future. Вадима Арістова ЗМІ називали ймовірним "провладним кандидатом" на посаду очільника служби. Після скандалу в очолюваному Борисом Тодуровим Інституті серця, коли тітушка Крисін переховувався у дитячій лікарні, Арістов проводив у Інституті "тренінги", як протидіяти журналістам і громадськості. Свої "майстер-класи" Арістов давав на запрошення Тодурова.