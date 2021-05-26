В Україні підтвердили 3 395 нових випадків COVID-19, 14 987 осіб одужали

За минулу добу, 25 травня, в Україні лабораторно підтвердили 3 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 154 дитини та 73 медпрацівники.
Про це інформує пресслужба МОЗ.
Одужало за добу 14 987 осіб, госпіталізовано 1 778 пацієнтів, 208 хворих на ковід померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 189 858 осіб, одужала 1 990 051 людина, зафіксовано 49 893 пов’язаних із коронавірусною хворобою летальні випадки.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 385 випадків;
- Вінницька область – 97 випадків;
- Волинська область – 64 випадки;
- Дніпропетровська область – 277 випадків;
- Донецька область – 149 випадків;
- Житомирська область – 54 випадки;
- Закарпатська область – 83 випадки;
- Запорізька область – 219 випадків;
- Івано-Франківська область – 54 випадки;
- Київська область – 208 випадків;
- Кіровоградська область – 73 випадки;
- Луганська область – 68 випадків;
- Львівська область – 172 випадки;
- Миколаївська область – 154 випадки;
- Одеська область – 81 випадок;
- Полтавська область – 61 випадок;
- Рівненська область – 185 випадків;
- Сумська область – 93 випадки;
- Тернопільська область – 68 випадків;
- Харківська область – 328 випадків;
- Херсонська область – 176 випадків;
- Хмельницька область – 93 випадки;
- Черкаська область – 105 випадків;
- Чернівецька область – 54 випадки;
- Чернігівська область – 94 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.