В Україні підтвердили 3 395 нових випадків COVID-19, 14 987 осіб одужали

За минулу добу, 25 травня, в Україні лабораторно підтвердили 3 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 154 дитини та 73 медпрацівники.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Одужало за добу 14 987 осіб, госпіталізовано 1 778 пацієнтів, 208 хворих на ковід померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 189 858 осіб, одужала 1 990 051 людина, зафіксовано 49 893 пов’язаних із коронавірусною хворобою летальні випадки.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 385 випадків;

Вінницька область – 97 випадків;

Волинська область – 64 випадки;

Дніпропетровська область – 277 випадків;

Донецька область – 149 випадків;

Житомирська область – 54 випадки;

Закарпатська область – 83 випадки;

Запорізька область – 219 випадків;

Івано-Франківська область – 54 випадки;

Київська область – 208 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 68 випадків;

Львівська область – 172 випадки;

Миколаївська область – 154 випадки;

Одеська область – 81 випадок;

Полтавська область – 61 випадок;

Рівненська область – 185 випадків;

Сумська область – 93 випадки;

Тернопільська область – 68 випадків;

Харківська область – 328 випадків;

Херсонська область – 176 випадків;

Хмельницька область – 93 випадки;

Черкаська область – 105 випадків;

Чернівецька область – 54 випадки;

Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.