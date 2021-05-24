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Другу дозу вакцини від ковіду отримали ще 1 004 українці

Повністю щеплені вже 75 787 осіб.

Другу дозу вакцини від ковіду отримали ще 1 004 українці
Фото: EPA/UPG

У неділю, 23 травня, в Україні 1 325  людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 321 людина, повністю імунізовані - 1 004 людини.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом доби працювали 28 мобільних бригад і 17 пунктів щеплення.

Станом на 24 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 584 464 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 354 особи, з них отримали 1 дозу – 978 352 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози –75 787 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 054 139 щеплень.

Як повідомляли, щонайменше 9 людей у світі стали мільярдерами через прибутки від виробництва вакцини від коронавірусу. Найбільше заробили очільник "Модерни" і засновник BioNTech.

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