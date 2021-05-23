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Ще двоє українських військових померли через коронавірус

Летальні випадки зафіксували у Києві та Одесі.

Ще двоє українських військових померли через коронавірус
Фото: slovoidilo.ua

У Збройних Силах України зареєстрували два летальні випадки, спричинені коронавірусом.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

Військові померли в Одеській міській лікарні і Київській міській клінічній лікарні. Це вже 92-га і 93-та смерть в армії.

Станом 23 травня на ковід у війську хворіє 231 особа. Всього за час пандемії одужало 24 780 осіб.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 83 особи.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах 52 296 осіб отримали першу дозу вакцини, зокрема 3 289 військових медиків.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 533 нові випадки захворювань на COVID-19. Летальних випадків – 89.

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