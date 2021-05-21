Як подолати невидимого вбивцю

Щороку більше 16 тис. українок дізнаються про страшний діагноз – рак молочної залози. Це співмірно з населенням середньостатистичного райцентру! Саме такий різновид онкозахворювань складає 40% від усіх ракових хвороб. Він переважно вражає жінок за 40 років – в розквіті сил, повних надій та планів на майбутнє.

Фото: youngcancersurvivor.com

Попри стійкі стереотипи, насправді рак молочної залози на початковій стадії успішно лікується. Але перемога чи поразка в боротьбі з недугою залежить від стадії, на якій її виявлять. На першій стадії більше 90% хворих одужують, а ось на четвертій – лише 14%.

І саме тут прихована головна проблема – кожен четвертий діагностований випадок раку грудей – це хвороба на третій або четвердій стадії. Україна досі не створила систему, що дозволяла б вчасно виявляти рак молочної залози. Показник занедбаності з року в рік лише зростає.

Чому так сталося?

Людей не інформують про важливість медичних оглядів та профілактики онкологічних хвороб. Дехто наївно вважає себе поза групою ризику через свій молодий вік. Але рак молочної залози за останні 30 років надзвичайно «помолодшав» - тепер жінки до 40 років хворіють вдвічі частіше, ніж раніше.

Щорічне відвідування мамолога та проходження мамографа раз на два роки мусить бути незмінним правилом для усіх жінок, особливо у віці 50+. Але навіть і цього недостатньо. Час від часу слід проводити самообстеження молочних залоз в домашніх умовах. І якщо побачили ущільнення чи відчули біль – потрібно негайно йти до лікаря!

Треба усвідомлювати власну схильність до раку молочної залози. Не закривати на це очі, а, навпаки, ставитись до свого здоров’я більш уважно і прискіпливо. Так, ризик зростає, якщо жінка народила дитину після 30-ти років або взагалі не народжувала, якщо є зайва вага, цукровий діабет, гіпертонія, людина курить чи вживає алкоголь. Значну роль грає і спадковість – якщо близькі родичі (мама, бабуся, сестра) хворіли на рак молочної залози, будьте особливо уважними та пильними.

На жаль, більшість українських жінок про це просто не знає. І завдання держави – донести інформацію до кожної людини. Звертатися до жінок з екранів ТВ, з рекламних щитів, з соцмереж і закликати до профілактики раку молочної залози. Організувати постійно діючу інформаційну кампанію не є чимось складним чи затратним, але чиновники воліють говорити людям все що завгодно, але не те, що дійсно важливо для їхнього життя і майбутнього.

Власне медична інфраструктура України також не готова до профілактики раку молочної залози. Бо, наприклад, на всю країну маємо лише близько 250 мамографів, а треба втричі більше. Особливо все сумно в сільській місцевості, де жінки повинні подолати до сотні кілометрів, щоб потрапити на огляд фахівця й пройти мамографію. Сільські жінки важко працюють і, як правило, звертаються до лікаря тоді, коли вже надто пізно. У результаті існує величезна прірва між якістю медицини в місті та в селі.

Ми наполягаємо на доступності профоглядів для сільських жінок. Звичною практикою має бути виїзд мобільного мамографа у віддалені сільські райони, щоб усі бажаючі пройшли мамографію. Ми вже розпочали працювати у цьому напрямку. І першим кроком стала просвітницька робота - для жінок було організовано вебінар на тему: “Жіноче здоров’я: попередження раку шийки матки та раку молочної залози”, який провела керівник фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька.

Світові дослідження довели, що мамографічний скринінг для жінок віком 50+ знижує смертність від раку молочної залози на 25%. Кілька років тому на Львівщині за підтримки Світового банку реалізували програму «Онкопревенція та сучасні протипухлинні технології в лікуванні раку молочної залози та раку шийки матки». Вона передбачає створення мережі міжрайонних скринінгових центрів і формування реєстру жінок, які потребують огляду. МОЗ вже анонсувало поширення цієї моделі на всю Україну. Тепер важливо, щоб її належно фінансували і центри були забезпечені якісною апаратурою та фаховим персоналом.

Після старту так званої медреформи на сімейних лікарів поклали місію виявлення симптомів онкозахворювань у жінок та подальше їхнє направлення на огляд до вузьких спеціалістів. Але після короткострокових курсів вчорашні терапевти не перетворилися на онкологів. А вчасне діагностування залежить від професіоналізму медика і його здатності побачити в розпливчастих симптомах приховану загрозу. Тому вже зараз при підготовці сімейних лікарів слід особливу увагу звертати на їхню здатність виявляти рак на його ранніх стадіях, коли, можливо, навіть сама пацієнтка не відчуває жодного дискомфорту.

Неприпустимі також будь-які затримки в оплаті наданих людям послуг в спеціалізованих онкоцентрах з боку НСЗУ, як це трапляється сьогодні. Бо так ми ставимо під удар мільйони жінок, які можуть заплатити життям за непрофесійність чиновників.

Рак молочної залози для України – справжня загроза національній безпеці і ставитися до неї треба відповідно: мобілізувати всі сили держави, громадянськості, бізнесу на пропаганду профілактики та створення дієвої системи своєчасного діагностування хвороби. Лише так ми зможемо захистити жінок і вказати їм правильний шлях турботи про власне здоров’я та про своє майбутнє.