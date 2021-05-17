Побились через наказ Мінінфраструктури

Спочатку саме це заволоділо моєю увагою, почав читати, розбиратись у ситуації і в подальшому все стало ще цікавіше, правовий нігілізм у діяльності влади, хитрі схеми, суди, активісти, журналісти, тощо. Отже все по порядку.

Коли читаєш як активісти десь там побились то це вже стає буденністю і не викликає ніякої реакції. Але коли дізнаєшся, що вони побились через суперечку бо не могли встановити чи набрав підзаконний акт юридичної сили, то вже не можеш не заглибитись у ситуацію суто із цікавості.

Суперечка виникла через Наказ №201 Мінінфраструктури «Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України та Міністерства інфраструктури України» від 06.04.2021 р. Наказ був виданий Міністерством інфраструктури і як того вимагає закон зареєстрований у Міністерстві юстиції під номером 583/36205 28.04.2021 р. Однак він не набрав законної сили по не був опублікований належним чином. Але менше з тим, зміст його значно цікавіший.

Наказ стосується питання дипломування моряків, тобто процедури, яку необхідно пройти морякам для отримання доступу до роботи. Ця процедура була «суттєво покращена» Міністерством інфраструктури і дуже сильно не сподобалась морякам та різним ГО, які захищають інтереси моряків.

Фото: пресс-служба президента

Наказ досить великий і на деталях зупинятися немає сенсу, загалом він написаний не системно, з грубими порушеннями законотворчої техніки, містить низку колізій, хоча ідея була як завжди чиста і світла - побороти корупцію у морській галузі.

Але диявол завжди в деталях. Читаючи проект наказу я не міг втримати свою роздратування якістю написаного. Я впевнений, що в Мінінфраструктури є фахівці, які здатні на високому рівні провести аналіз впливу, розробити методи регулювання і як наслідок якісний проект наказу, однак це чомусь не було зроблено.

Постає питання чому так? Вибачте, але єдина думка яка прийшла до мене це те, що проект навмисно писали для того щоб він ніколи не почав діяти і були збережені чинні схеми.

Проект наказу про зміну порядку дипломування моряків викликав великий суспільний резонанс: битва у ЗМІ, залучення активістів, сюжети на ТБ відповідно він неодмінно буде розібраний на молекули та прокоментований всіма експертами, отже розуміючи це навіщо писати відверту лажу? А для того щоб через цю лажу проект не прийняли, або потім оскаржили у суді. Особисто я бачу, як юрист, варіант по йог оскарженню з великою перспективою виграшу.

В наказ навмисно були вмонтовані колізійні норми, які фактично унеможливлять його дію.

Взагалі ситуація, яка склалася на сьогоднішній день, виглядає не дуже оптимістично. Окружний адміністративний суд м. Києва скасував дію попереднього прийнятого в жовтні Наказу № 614 Мінінфраструктури, а також призупинив ліквідацію Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Нового наказу немає, бо він не набрав чинності, і не факт що набере взагалі, а якщо набере то буде ще гірше, моряки не можуть реалізувати свої конституційні права на працю і тільки активісти у виграші бо заробляє на штовханинах у державних органах. Пильную ситуацію надалі.