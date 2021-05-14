Академіки під куполом: нащо нардепам вчені звання?

Cкандальний захист дисертації депутата від ОПЗЖ Іллі Киви викликав у багатьох інтерес до присвоєних звань, вчених ступенів та грошових надбавок депутатів.

Фото: надане Олександром Саліженком

Рух ЧЕСНО отримав дані від Апарату ВРУ і, як виявилося, в парламенті вже є 35 докторів наук, понад 70 кандидатів наук. Найбільше науковців у “Слузі народу” та ОПЗЖ. У цих же фракцій найбільше заслужених працівників різних галузей, зокрема юристів.

За ці звання політики отримують надбавки до зарплатні:

- кандидата наук (доктора філософії) — 15% посадового окладу;

- доктора наук — 25%;

- за почесне звання “заслужений” — 20%;

- за почесне звання “народний” — 40%.

У 2021 році посадові оклади Верховної Ради можуть бути в районі 25 тисяч гривень. Відповідно, у пересічного депутата — члена комітету надбавка складе 3415,50 гривні на місяць.

Після захисту дисертації Киви багато людей у соцмережах писали, що для “повного комбо” потрібно захиститись і отримати звання Миколі Тищенку. Але Тищенко вже має звання — він заслужений працівник сфери послуг та отримує надбавку.

Для чого ж нардепам вчені ступені чи почесні звання? Причин може бути безліч — хтось дійсно прийшов у нардепи з наукової сфери, був чи залишається викладачем. Для декого стимулом для здобуття звання є статус, ще одне посвідчення чи психологічні чинники. Наприклад, нардеп Кива відтепер на засіданнях комітету нагадує присутнім, що він кандидат наук і каже, що його колеги - частина його дисертації.

Стимулом можуть бути і виключно меркантильні інтереси, однак у порівнянні з депутатськими деклараціями суми надбавок вкрай незначні, тож навряд чи депутати на них розраховують.

Проте наявність наукового звання може бути додатковою перевагою для нардепа, якщо його кандидатуру запропонують, скажімо, у члени якоїсь комісії з відбору керівного складу державного органу. А це - додаткові важелі впливу.