Дві дози вакцини від ковіду отримали 74 783 українці

За суботу, 22 травня в Україні від коронавірусу щеплено 3 503 людини.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 1 022 людини, повністю імунізовані - 2 481 людина.

Протягом доби працювали 89 мобільних бригад і 144 пункти щеплення.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 033 особи, з них отримали 1 дозу – 978 031 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 74 783 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 052 814 щеплень”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 22 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 582 285 людей.

Нагадаємо, новопризначений Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що всі, хто хоче отримати щеплення від коронавірусної хвороби, зможуть це зробити до кінця 2021 року.