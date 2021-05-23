Розробники закрили проєкт надзвукового пасажирського літака Aerion AS2
Розробники закрили проєкт надзвукового пасажирського літака Aerion AS2
Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?
Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?
Ніколенко: проблема з водою у Криму загострилася через його масовану мілітаризацію
Ніколенко: проблема з водою у Криму загострилася через його масовану мілітаризацію
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
Virgin Galactic успішно випробувала космоплан VSS Unity з людьми на борту
Virgin Galactic успішно випробувала космоплан VSS Unity з людьми на борту
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Макрон підняв келих під український тост “Будьмо” і випив "За Україну"
Макрон підняв келих під український тост “Будьмо” і випив "За Україну"
США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"
США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Дві дози вакцини від ковіду отримали 74 783 українці

До листа очікування вакцинації записались 582 285 людей.

За суботу, 22 травня в Україні від коронавірусу щеплено 3 503 людини.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 1 022 людини, повністю імунізовані - 2 481 людина.

Протягом доби працювали 89 мобільних бригад і 144 пункти щеплення.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 033 особи, з них отримали 1 дозу – 978 031 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 74 783 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 052 814 щеплень”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 22 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 582 285 людей.

Нагадаємо, новопризначений Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що всі, хто хоче отримати щеплення від коронавірусної хвороби, зможуть це зробити до кінця 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також