За добу в Україні виявили 4 984 нові випадки ковіду, госпіталізовано 1 785 осіб

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 984 нові випадки захворювань на коронавірус COVID-19. Серед захворілих - 278 дітей ті 97 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 785 осіб. 202 пацієнти померли, одужали 12 845 осіб. Також за добу було протестовано: методом ПЛР – 26 154 осіб, методом ІФА – 11 454 осіб, експрестестами – 24 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 175 382 особи, одужали 1 929 039. Від ускладнень захворювання помер 49 101 пацієнт. Усього було здійснено 970 045 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків ковіду зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 5 165 нових випадків COVID-19.

17 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу. Її рівень стабільно знижується восьмий тиждень поспіль.