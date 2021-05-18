​Reuters: Індія не експортуватиме вакцину від ковіду до жовтня

Мораторій на експорт вакцини від коронавірусу з Індії навряд чи знімуть раніше жовтня 2021 року, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Індійський Інститут сироватки крові (Serum Institute of India, SII) є найбільшим виробником вакцин у світі і мав бути провідним постачальником для глобальної ініціативи COVAX. В рамках цієї програми у Індії законтрактували 1,1 млрд доз вакцин AstraZeneca/CoviShield і Novavax.

Україна також покладала великі сподівання на Індію. Для вакцинації громадян України було замовлено 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield і 10 млн доз Novavax. Поки що держава отримала тільки 500 тис. доз CoviShield.

Індія зупинила експорт вакцин в кінці березня після поставки за кордон всього 66 млн доз.

Генеральний директор SII Адар Пунавала говорив, що мораторій буде діяти щонайменше до кінця весни. Тепер у Індії, яка переживає найгірший у світі спалах хвороби від початку пандемії, говорять вже про жовтень.

"Деяким країнам порадили не чекати експортних поставок, враховуючи поточну ситуацію в Індії", - цитує агентство одне зі своїх джерел.

В той же час інші джерела сказали, що часові рамки відновлення експорту будуть залежати від того, наскільки швидко вдасться взяти під контроль ситуацію з коронавірусом всередині Індії.

Нагадаємо, що навесні ситуація з коронавірусом в Індії стрімко погіршилася. Добова захворюваність часом стала перевищувати 300-400 тисяч, також різко зросла смертність.

У країні також дозволяли масові заходи, після чого захорюваність стала зростати. Таке навантаження призвело до фактичного колапсу медичної системи – не справлялися не тільки лікарні, яким бракує місць і кисню, а й крематорії, де спалюють загиблих. Через це тіла померлих спалювали просто на вулицях і в парках