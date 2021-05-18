Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Павло Хобзей: «Багато предметів — це основне зло старшої школи, адже не мотивує дітей до навчання»
Павло Хобзей: «Багато предметів — це основне зло старшої школи, адже не мотивує дітей до навчання»
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
​"Укрпошта" вирішила купити банк
​"Укрпошта" вирішила купити банк
Вихід Білла Гейтса з ради директорів Microsoft був пов'язаний з романом із колегою, – WSJ
Вихід Білла Гейтса з ради директорів Microsoft був пов'язаний з романом із колегою, – WSJ
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У "помаранчеву" карантинну зону потрапила Донецька область

Решта областей та столиця - у "жовтій" зоні епіднебезпеки.

У "помаранчеву" карантинну зону потрапила Донецька область

Відсьогодні Донецька область потрапила до "помаранчевої" зони епіднебезпеки поширення COVID-19. Решта областей і Київ - у "жовтій" карантинній зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, відсоток від епідемічного порогу в області складає 101,5%. Рівень госпіталізацій в області на 17 травня становить 40,9 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 46,3% при граничному показнику 65%.

Нагадаємо, у четвер, 13 травня, всі області України перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Миколаївську область знову віднесли до "помаранчевої" зони 14 травня, однак тепер регіон знову має “жовті” обмеження. 16 травня до "помаранчевої" зони потрапила Черкащина, яка нині знову "жовта".

Учора прем’єр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом частина областей може перейти в "зелену" зону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також