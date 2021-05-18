У "помаранчеву" карантинну зону потрапила Донецька область

Решта областей та столиця - у "жовтій" зоні епіднебезпеки.

Відсьогодні Донецька область потрапила до "помаранчевої" зони епіднебезпеки поширення COVID-19. Решта областей і Київ - у "жовтій" карантинній зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, відсоток від епідемічного порогу в області складає 101,5%. Рівень госпіталізацій в області на 17 травня становить 40,9 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 46,3% при граничному показнику 65%.

Нагадаємо, у четвер, 13 травня, всі області України перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Миколаївську область знову віднесли до "помаранчевої" зони 14 травня, однак тепер регіон знову має “жовті” обмеження. 16 травня до "помаранчевої" зони потрапила Черкащина, яка нині знову "жовта".

Учора прем’єр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом частина областей може перейти в "зелену" зону.