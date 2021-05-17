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Частина областей може перейти в "зелену" зону, - Шмигаль

Прем’єр-міністр доповів президентові про ситуацію з коронавірусом.

Частина областей може перейти в "зелену" зону, - Шмигаль
Фото: EPA/UPG

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу. Її рівень стабільно знижується восьмий тиждень поспіль.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує його пресслужба.

Як повідомив главі держави прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих порівняно з 420 тисячами на піку епідемії.

"Майже всі області наразі перебувають у «жовтій» зоні. Черкаська область - єдина в «помаранчевій» зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на «зелений» рівень епідемічної небезпеки", – зазначив голова уряду.

Нагадаємо, у четвер, 13 травня, всі області України перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Миколаївську область знову віднесли до "помаранчевої" зони 14 травня, однак тепер регіон знову має “жовті” обмеження. 16 травня до "помаранчевої" зони потрапила Черкащина.

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