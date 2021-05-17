У ВООЗ назвали кількість робочих годин на тиждень, яка несе загрозу для здоров'я

Експерти дослідили показники смертності та тривалості робочого дня за 16 років.

Робота протягом 55 годин на тиждень (по 11 годин щодня за умови п'яти робочих днів) є серйозною загрозою для здоров'я.

Відповідні результати першого глобального дослідження зв'язку смертності і тривалості робочого дня озвучила директорка департаменту довкілля, кліматичних змін та здоров'я ВООЗ Марія Нейра, пише Reuters.

Загалом спільне дослідження ВООЗ та Міжнародної організації праці даних зі 194 країн показало, що робота протягом 55 і більше годин на тиждень пов'язана з підвищеним на 35% ризиком інсульту та на 17% більш високим ризиком смерті від ішемічної хвороби порівняно з робочим тижнем у 35-40 годин.

Дослідження охопило період з 2000 по 2016 роки. За 2016 рік 745 000 осіб померли від інсульту чи хвороб серця, спричинених довгим робочим днем. Це майже на 30% більше, ніж у 2000 році.

"Робота по 55 і більше годин на тиждень – серйозна небезпека для здоров'я. Ми збираємося більше захищати працівників", - заявила Нейра.

72% людей, померлих від хвороб "довгого робочого дня", були чоловіками середнього і старшого віку. Частина смертей наступала набагато пізніше, ніж вони залишили роботу. Також з'ясувалося, що найбільше від такого постраждали мешканці Півдненного Сходу Азії та регіону Західної частини Тихого океану – Китаю, Японії та Австралії.

ВООЗ також вважає, що пандемія може ще більше погрішити ситуацію, адже на її тлі близько 9% змушені працювати понаднормово.

Нагадаємо, у Японії є спеціальний термін для визначення явища раптової смерті внасоідок перепрацювання – кароші. Це соціомедичне визначення стосується смертей чи погрішення здоров'я, спричинених великим трудовим напруженням.