МОЗ хоче змінити алгоритм фінансування лікарень, які долатимуть епідемії, - Ляшко

Програма передбачає окремий пакет для фінансування готовності медустанов надавати меддопомогу при інфекційних захворюваннях і в випадках епідемій.

Міністерство охорони здоров'я має намір змінити алгоритм фінансування лікарень, які будуть готові прийняти хворих в разі спалаху інфекційних захворювань.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головні санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми розуміємо, що потрібно переглянути підходи, щоб лікарні були готові приймати пацієнтів з інфекційними захворюваннями навіть коли закінчиться ковід", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що програма медичних гарантій (ПМГ), яка стартувала з 1 квітня, передбачає окремий пакет для фінансування готовності медустанов надавати меддопомогу при інфекційних захворюваннях і в випадках епідемій, "щоб лікарні були готові надати таку допомогу". Відповідна програма має прийти на зміну так званому "ковідному" пакету, за яким наразі оплачується стаціонарне лікування коронавірусу.

"Це так званий пакет "за готовність", який вступить в силу через місяць після завершення карантину коронавірусу. Але оскільки кількість госпіталізацій вже скорочується і щоб не втрачати час, ми хочемо визначити перелік лікарень, які будуть отримувати цей пакет", - сказав Ляшко.

Він повідомив, що кількість лікарень, які будуть отримувати фінансування за готовність, буде визначатися з розрахунку одна лікарня на 300 тис. людей. Фінансування цього пакета складатиме понад 764 тис. грн на місяць. За цю суму медустанову має забезпечити запас засобів індивідуального захисту, лікарські засоби, антибіотики, антидоти, оснащення ліжок киснем, тощо.

Затвердити перелік клінік, які будуть отримувати фінансування за готовність, МОЗ планує з 1 червня. До переліку цих клінік, в першу чергу, можуть увійти "ковідні лікарні" першої хвилі.

"З досвіду ковіду ми бачимо, що найкраще перепрофілювати для готовності до спалахів інфекційних захворювань великі багатопрофільні лікарні, там більше фахівців і ресурсів. Це нове бачення системи фінансування лікування інфекційних захворювань", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, вакцинація працівників освіти в Україні може розпочатися з 24-25 травня.