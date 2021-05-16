НБУ випустив гривневу монету в дизайні 2004 року із золота
НБУ випустив гривневу монету в дизайні 2004 року із золота
Ізраїль завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ у секторі Гази
Ізраїль завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ у секторі Гази
Киевский плацдарм
Киевский плацдарм
Бензиновый выстрел в ногу
Бензиновый выстрел в ногу
Заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку
Заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку
НСЗУ: Центр охорони здоров'я "Укрзалізниці" має повернути 60 млн гривень через те, що не надавав допомогу ковідним пацієнтам
НСЗУ: Центр охорони здоров'я "Укрзалізниці" має повернути 60 млн гривень через те, що не надавав допомогу ковідним пацієнтам
Петрашко і Криклій написали заяви про звільнення, - джерела
Петрашко і Криклій написали заяви про звільнення, - джерела
Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Степанова
Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Степанова
Зубко після заяви Зеленського опублікував фото платіжок за житло у Конча-Заспі
Зубко після заяви Зеленського опублікував фото платіжок за житло у Конча-Заспі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Шмигаль: готується початок вакцинації людей, які записалися в лист очікування через Дію

 МОЗ готує до відкриття на вихідних відповідні вакцинальні центри.

Шмигаль: готується початок вакцинації людей, які записалися в лист очікування через Дію
Фото: kmu.gov.ua

Ведеться підготовка до початку вакцинації від коронавірусу українців, які записалися в лист очікування через Дію.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“На моє доручення та на доручення Президента України Міністерство охорони здоров’я готує до відкриття на вихідних відповідні вакцинальні центри”, – йдеться у повідомленні.

Перші такі пункти щеплення мають відкритись у великих містах.

Нагадаємо, станом на неділю, 16 травня від ковіду щеплено 939 238 українців, в листі очікування на вакцинацію - 556 117 людей.

Кабінет Міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету.

Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також