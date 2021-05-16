Шмигаль: готується початок вакцинації людей, які записалися в лист очікування через Дію

МОЗ готує до відкриття на вихідних відповідні вакцинальні центри.

Ведеться підготовка до початку вакцинації від коронавірусу українців, які записалися в лист очікування через Дію.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“На моє доручення та на доручення Президента України Міністерство охорони здоров’я готує до відкриття на вихідних відповідні вакцинальні центри”, – йдеться у повідомленні.

Перші такі пункти щеплення мають відкритись у великих містах.

Нагадаємо, станом на неділю, 16 травня від ковіду щеплено 939 238 українців, в листі очікування на вакцинацію - 556 117 людей.

Кабінет Міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету.

Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.