Україна, Грузія і Молдова попросять ЄС про програму підтримки на кшталт Західних Балкан

З початку пандемії Євросоюз мобілізував для них 3,3 млрд євро.

Україна, Грузія та Молдова готують листа до Європейського Союзу щодо можливого створення схеми підтримки для країн Східного партнерства на кшталт тієї, що нещодавно застосувалась для країн Західних Балкан.

Про це повідомила пресслужба Кабміну України за підсумками зустрічі прем'єра Дениса Шмигаля з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані.

На цій зустрічі йшлося, зокрема, про протидію COVID-19 та забезпечення населення обох держав необхідною кількістю вакцин. Саме у цьому контексті країни збираються звернутися до Євросоюзу.

"Ми погодили проєкт листа, і я готовий його підписати якнайшвидше", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що від початку пандемії коронавірусної хвороби Європейський Союз мобілізував 3,3 млрд євро для країн Західних Балкан. Частина цих грошей виділялася на закупівлю медичного обладнання та матеріалів, вакцин, але більше половини суми (1,7 млрд євро) - це пільгові позики Європейського інвестиційного банку, ще 750 млн становила макрофінансова допомога.