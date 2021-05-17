Німеччина визнала свою провину в геноциді двох народів у Намібії

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає парламент Намібії, де офіційно вибачиться за цей злочин.

Німеччина і Намібія погодили договір про визнання вбивства десятків тисяч представників народів гереро і нама німецькими колоніальними військами геноцидом.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

Країни попередньо узгодили договір про компенсацію за злочини, вчинені німецькими військовими.

За даними видання, Німеччина погодилася визнати вбивства представників народів гереро і нама геноцидом. Документ, в якому закріплюється цей факт, був підписаний у Берліні колишнім депутатом від партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Рупрехтом Поленцом і колишнім дипломатом з Намібії Зедек Нгавірю.

Очікується, що за два тижні на цій угоді офіційно поставлять свої підписи міністри закордонних справ обох держав.

Також була досягнута домовленість про те, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає парламент Намібії, де в урочистій обстановці офіційно вибачиться за цей злочин.

Нагадаємо, з 1884 по 1915 роки Намібія була німецької колонією. Після повстання серед народів гереро і нама німецькі колоніальні війська в період між 1904 і 1907 роком вбили кілька десятків тисяч осіб. Переговори про визнання цих дій геноцидом велися з 2015 року. Офіційні вибачення за злочини колоніальних військ в Намібії в Німеччині не були принесені до сих пір.