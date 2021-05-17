Киевский плацдарм
Киевский плацдарм
Бензиновый выстрел в ногу
Бензиновый выстрел в ногу
У Білорусі встановили плату за перетин кордону з Україною
У Білорусі встановили плату за перетин кордону з Україною
Вихід Білла Гейтса з ради директорів Microsoft був пов'язаний з романом із колегою, – WSJ
Вихід Білла Гейтса з ради директорів Microsoft був пов'язаний з романом із колегою, – WSJ
У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса
У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса
Державне регулювання цін не поширюється на "преміальне" паливо, - Мінекономрозвитку
Державне регулювання цін не поширюється на "преміальне" паливо, - Мінекономрозвитку
В Єрусалимі авто в'їхало у поліцейський кордон, є поранені
В Єрусалимі авто в'їхало у поліцейський кордон, є поранені
ХАМАС у ніч на неділю випустив шквал ракет по Ізраїлю
ХАМАС у ніч на неділю випустив шквал ракет по Ізраїлю
Порошенко: все звалити на Степанова не вийде, вимагаємо розслідувати масштабні розкрадання антиковідного фонду
Порошенко: все звалити на Степанова не вийде, вимагаємо розслідувати масштабні розкрадання антиковідного фонду
ГоловнаСвіт

Німеччина визнала свою провину в геноциді двох народів у Намібії

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає парламент Намібії, де офіційно вибачиться за цей злочин.

Німеччина визнала свою провину в геноциді двох народів у Намібії
Фото: Википедия

Німеччина і Намібія погодили договір про визнання вбивства десятків тисяч представників народів гереро і нама німецькими колоніальними військами геноцидом.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

Країни попередньо узгодили договір про компенсацію за злочини, вчинені німецькими військовими.

За даними видання, Німеччина погодилася визнати вбивства представників народів гереро і нама геноцидом. Документ, в якому закріплюється цей факт, був підписаний у Берліні колишнім депутатом від партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Рупрехтом Поленцом і колишнім дипломатом з Намібії Зедек Нгавірю.

Очікується, що за два тижні на цій угоді офіційно поставлять свої підписи міністри закордонних справ обох держав.

Також була досягнута домовленість про те, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає парламент Намібії, де в урочистій обстановці офіційно вибачиться за цей злочин.

Нагадаємо, з 1884 по 1915 роки Намібія була німецької колонією. Після повстання серед народів гереро і нама німецькі колоніальні війська в період між 1904 і 1907 роком вбили кілька десятків тисяч осіб. Переговори про визнання цих дій геноцидом велися з 2015 року. Офіційні вибачення за злочини колоніальних військ в Намібії в Німеччині не були принесені до сих пір. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також