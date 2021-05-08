Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
Кіт Геращенка вліз у кадр під час прямого включення
Кіт Геращенка вліз у кадр під час прямого включення
Уряд визнав незадовільною роботу наглядової ради та виконоргану "Укргідроенерго" (оновлено)
Уряд визнав незадовільною роботу наглядової ради та виконоргану "Укргідроенерго" (оновлено)
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
НБУ показав, у якому вигляді продають на брухт копійки
НБУ показав, у якому вигляді продають на брухт копійки
ГоловнаЕкономікаБізнес

​Sennheiser продав свій бізнес з виробництва навушників

Компанія продовжить випускати тільки професійну аудіотехніку.

​Sennheiser продав свій бізнес з виробництва навушників
Фото: sennheiser.com

Німецький бренд навушників Sennheiser продано швейцарському виробнику слухових апаратів Sonova. Угоду планують завершити до кінця 2021 року.

Про це повідомляється у спільній заяві двох компаній.

Sonova продовжить використовувати бренд Sennheiser за ліцензійною угодою, але операційну діяльність планують повністю перенести. Принаймні частині співробітників запропонують перейти в головний офіс Sonova у Швейцарії. Зараз в бізнес-підрозділі побутової електроніки Sennheiser працює близько 600 людей.

"Ми переконані, що Sonova посилить сегмент побутової електроніки Sennheiser в довгостроковій перспективі та скористається великими можливостями росту", - йдеться у заяві одного з керівників Sennheiser Андреаса Зеннхайзера.

За його словами, великий потенціал має ринок безпровідних навушників-вкладишів з оптимізацієб голосу, а також навушників True Wireless і аудіофільської продукції.

Sennheiser продовжить випускати навушники, але лише у професійному сегменті. Також за німецькою компанією залишається виробництво мікрофонів Neumann.

Sennheiser є одним із лідерів світової аудіоіндустрії. Компанія була заснована професором Фріцем Зеннхайзером у Німеччині в 1945 році під назвою Laboratorium Wennebostel. Свою нинішню назву вона носить з 1958 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також